Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: ειδική πλατφόρμα στο Taxisnet για όσους ταξιδεύουν στα νησιά (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Ναυτιλίας για το «απαγορευτικό απόπλου» για επισκέπτες, τον περιορισμό στις μετακινήσεις και τους ελέγχους.

Με αυστηρούς ελέγχους από τα πληρώματα των πλοίων και τα στελέχη του Λιμενικού τέθηκε από τις 06:00 του Σαββάτου σε ισχύ η απαγόρευση επιβίβασης σε πλοίο προς τα νησιά όσων δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, ενώ επιτρέπεται σε μη μόνιμους κατοίκους να ταξιδέψουν μόνο για να εγκαταλείψουν κάποιο νησί προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή άλλο νησί εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του.

Το «εισιτήριο» για τους νησιώτες είναι η φορολογική τους δήλωση, όπως είπε και στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα στο Taxisnet για την διευκόλυνση των νησιωτών.

Όπως είπε ο ΥΕΝ, οι έλεγχοι πριν την επιβίβαση στα πλοία γίνονται με ευθύνη των πληρωμάτων, υπό την επιστασία και όπου απαιτείται την συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Η ΚΥΑ προσωρινών περιορισμών μετακινήσεων με πλοία

Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον προσωρινό περιορισμό μετακινήσεων επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας με πλοία και σκάφη κάθε τύπου, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού CΟVID-19.