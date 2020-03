Πολιτική

Κορονοϊός: 500.000 μάσκες από την Κίνα στα ελληνικά νοσοκομεία

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την κινεζική κυβέρνηση για την αποστολή του απαραίτητου υγειονομικού υλικού.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφθασε το πρωί το αεροσκάφος της Air China, με 500.000 μάσκες από την Κίνα για τις ανάγκες των ελληνικών νοσοκομείων, εν μέσω κορονοϊού.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την κινεζική κυβέρνηση για την αποστολή του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και την χαρακτήρισε «ανάσα» λόγω της έλλειψης σε μάσκες στη χώρα μας.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία για την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, ενώ ζήτησε εκ νέου από όλους να επιδείξουν στάση ευθύνης.

«Ζητώ από όλους να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία. Ζητώ φιλότιμο και πατριωτισμό και να προστατέψουμε τις ευπαθείς ομάδες» τόνισε.