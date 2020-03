Πολιτική

Κορονοϊός: 500.000 μάσκες από την Κίνα στα ελληνικά νοσοκομεία

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την κινεζική κυβέρνηση για την αποστολή του απαραίτητου υγειονομικού υλικού.

Αφίχθη λίγα λεπτά μετά τις 8:00 το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο της Air China που μετέφερε την παρεχόμενη βοήθεια, υπό μορφή υγειονομικού υλικού, από την Κίνα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της χώρας μας λόγω κορονοϊού. Το υγειονομικό υλικό που έφθασε στην Αθήνα από το Πεκίνο ζυγίζει περίπου 8 τόνους και περιλαμβάνει πάνω από 500.000 ιατρικές, χειρουργικές και προστατευτικές μάσκες, ιατρικά γυαλιά, γάντια και καλύμματα παπουτσιών, σύμφωνα με ενημέρωση της κινεζικής πρεσβείας.

Το υγειονομικό υλικό παρέδωσε, εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης, η πρεσβευτής της Κίνας στην Ελλάδα, Τσανγκ Τσιγιουέ, στους υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην ίδια πτήση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έφθασαν και άλλα χαρτοκιβώτια ιατρικών προμηθειών, βάρους περίπου 10 τόνων, δωρεά από κινεζικές επιχειρήσεις και οργανώσεις.

Την ευγνωμοσύνη της χώρας μας στην κινεζική κυβέρνηση και σε όποιον άλλον έχει συμβάλει, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Σε μια παγκόσμια έλλειψη αυτών των αγαθών και μια τεράστια μάχη που δίνει το υπουργείο Υγείας προκειμένου να μπορεί να έχει προμήθειες, η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, και θα συνεχίζουμε να παλεύουμε ώστε να εξοπλίζουμε τα νοσοκομεία μας» δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε στην ΕΡΤ πως «είναι σημαντικό ότι έχουμε με την Κίνα αυτή τη συνεργασία και μας παράσχει αυτή τη βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη». Μιλώντας για τη σημασία αυτής της δωρεάς, είπε πως δίνουν μια μεγάλη ανάσα, ιδιαίτερα στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας, να έχει επάρκεια σε μέσα ατομικής προφύλαξης για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Επισήμανε πως δυστυχώς, στη χώρα μας παράγουμε ελάχιστο υγειονομικό υλικό, το οποίο δεν είναι ικανό να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Σημείωσε περαιτέρω πως δεν εξαντλούνται οι προσπάθειες της κυβέρνησης στο να αποκτήσουμε μέσα ατομικής προστασίας μόνο σε αυτή την πτήση.

Σε σχετικό μήνυμά της κατά την παράδοση του υλικού, η πρεσβευτής της Κίνας ανέφερε ότι με αλληλεγγύη και συνεργασία, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πρόκληση μαζί. Επικαλούμενη τα λόγια του Αριστοτέλη, ότι «η φιλία είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα», η Τσανγκ Τσιγιουέ υπογράμμισε πως η Κίνα και η Ελλάδα εργάζονται στενά από κοινού στον αγώνα κατά του κορονοϊού, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τις εξαιρετικές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ των δύο λαών.

Επίσης, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την σθεναρή υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της μάχης της Κίνας κατά του κορονοϊού και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες και τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση ως «έγκαιρα και ισχυρά». Καταληκτικά, διαβεβαίωσε πως η Κίνα θα κάνει ό,τι μπορεί για να «βοηθήσει τους φίλους μας στην Ελλάδα».

Σε επικοινωνία που είχε χθες με τον Κινέζο ομόλογό του Γουανγκ Γι, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον κινεζικό λαό και ευχαρίστησε για την παρεχόμενη βοήθεια, υπό μορφή υγειονομικού υλικού.