Οικονομία

ΔΝΤ για κορονοϊό: αρκετά σοβαρός ο αντίκτυπος στην οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει το τρέχον σοκ, δήλωσε αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου...

Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας πανδημίας του νέου κορονοϊού θα είναι "αρκετά σοβαρός", αλλά μια μακρά επεκτατική περίοδος και υψηλά ποσοστά απασχόλησης σημαίνουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει το τρέχον σοκ, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ο Μάρτιν Μίλεϊσεν, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος του διεθνούς οργανισμού στρατηγικής πολιτικής και αξιολόγησης, αναφέρει σε podcast του ΔΝΤ ότι ο κύριος στόχος για τις κυβερνήσεις θα είναι να περιοριστεί η εξάπλωση της Covid-19 κατά τρόπο που θα προσφέρει εμπιστοσύνη ότι το οικονομικό σοκ θα είναι προσωρινό.

Τράπεζες και κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα άνευ προηγουμένου για να παρέχουν ρευστότητα στις αγορές και να τις κρατήσουν σε λειτουργία "και ίσως περισσότερα θα χρειαστούν", αλλά τα βήματα αυτού του είδους θα πρέπει να συντονιστούν διεθνώς για να ενισχυθεί η επίδρασή τους, σημειώνει επίσης ο ίδιος.