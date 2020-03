Αθλητικά

Κορονοϊός: Σε απομόνωση ο Πελέ

Στα 80 του πλέον, ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τον COVID-19...

Σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, στο σπίτι του στην Γκουαρούγια, ένα προάστιο του Σάο Πάολο βρίσκεται εδώ και μέρες ο Πελέ, προκειμένου να προφυλαχθεί από την πανδημία του κορονοϊού, που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Στα 80 του πλέον, ο (κατά πολλούς) μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τον ιό COVID-19, καθώς η θνησιμότητα σε αυτές τις ηλικίες κατά μέσο όρο παγκοσμίως αγγίζει το 15%. Αυτό που φοβούνται ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι είναι η ούτως ή άλλως πολύ «ευαίσθητη» κατάσταση της υγείας του θρυλικού, μεγάλου άσου του παρελθόντος και κατόχου τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Πριν από λίγες εβδομάδες άλλωστε, ο γιος του Εντίνιο αποκάλυψε πως ο οργανισμός του «βασιλιά» έχει «αδυνατίσει» πολύ τους τελευταίους μήνες. «Είναι πολύ... εύθραυστος σε όσο αφορά τις κινήσεις του. Έκανε μία επέμβαση στο ισχίο και η αποκατάστασή του δεν ήταν η ιδανική. Ένα πρόβλημα εδώ, ένα πρόβλημα εκεί... Ήταν πάντα μία τόσο επιβλητική φιγούρα και πλέον δεν μπορεί καλά-καλά να περπατήσει. Έχει επηρεαστεί από όλα αυτά, αλλά σε σχέση με αυτά που περνάει, η ψυχολογία του είναι σε αρκετά καλό επίπεδο».

Το τελευταίο επιχείρησε να το «περάσει» προς τους φαν του κι ο ίδιος ο Πελέ, γράφοντας ένα μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Είμαι καλά. Έχω τις καλές και τις κακές μέρες μου. Αλλά αυτό είναι κάτι... συνηθισμένο για ανθρώπους της ηλικίας μου».

Προς το παρόν η οικογένειά του τον έχει θέσει σε κατ' οίκον περιορισμό, ακυρώνοντας όλες τις προσκλήσεις και τις προτάσεις που είχε για να παραβρεθεί σε ποδοσφαιρικές (κι όχι μόνο) εκδηλώσεις. Διότι όπως επισημαίνουν στα ΜΜΕ της Βραζιλίας, αυτό που προέχει είναι η υγεία του και η προστασία του από τον κορονοϊό, που θα μπορούσε να του προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρά «ζητήματα».