Κορονοϊός: όλα τα νοσοκομεία στην Τουρκία μετατρέπονται σε νοσοκομεία αναφοράς

Η Τουρκία διαθέτει 42 χιλιάδες μονάδες εντατικής θεραπείας, το ένα τρίτο από τις οποίες βρίσκονται σε ιδιωτικές κλινικές.

Το τουρκικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι όλα τα νοσοκομεία της χώρας δημόσια και ιδιωτικά μετατρέπονται σε «πανδημικά νοσοκομεία» δηλαδή νοσοκομεία αναφοράς λόγω κορονοϊού. Τούτο σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να δέχονται και να αντιμετωπίζουν ύποπτα κρούσματα για κορονοϊό. Η ισχύς του νέου αυτού μέτρου άρχισε από χθες βράδυ (20 Μαρτίου).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του τουρκικού Υπουργείου Υγείας, όλα τα νοσοκομεία που έχουν τουλάχιστον δύο γιατρούς οι οποίοι ειδικεύονται σε περιστατικά μολυσματικών ασθενειών, πνευμονικών παθήσεων και νοσημάτων γενικής παθολογίας, θα λειτουργούν στο εξής ως «πανδημικά νοσοκομεία».

Τα νοσοκομεία αυτά θα πρέπει να δημιουργήσουν μια κλινική και μια μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Duvar, o πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου της Άγκυρας Βεντάτ Μπουλούτ δήλωσε ότι «αυτό σημαίνει ότι η κρίση μόλις αρχίζει». Ο Μπουλούτ είπε ότι η Τουρκία διαθέτει 42 χιλιάδες μονάδες εντατικής θεραπείας, το ένα τρίτο από τις οποίες βρίσκονται σε ιδιωτικές κλινικές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του τούρκου Υπουργού Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, (20 Μαρτίου) οι νεκροί από κορονοϊό ανήλθαν στους 9, ενώ διπλασιάστηκαν και τα κρούσματα. Μέσα σε ένα 24ωρο από 359 αυξήθηκαν σε 670. Επίσης, έως χθες είχαν διεξαχθεί στην Τουρκία 3.656 τεστ, από τα οποία τα 311 βγήκαν θετικά.