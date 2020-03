Οικονομία

Κορονοϊός: και εφημερίδες στα ράφια των σούπερ μάρκετ - το νέο ωράριο

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ για επέκταση λειτουργίας των σούπερ μάρκετ και άνοιγμα τις Κυριακές. Όλα όσα προβλέπονται...

Παρατείνεται το ωράριο των σούπερ μάρκετ μέχρι τις 10:00 το βράδυ από Δευτέρα έως και Σάββατο ενώ με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη θα προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των σούπερ μάρκετ και τις Κυριακές. Επίσης, με απόφαση του υπουργού θα υποχρεώνονται τα σούπερ μάρκετ να πωλούν και εφημερίδες.

Αυτό προκύπτει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στην απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί θα προβλέπεται η λειτουργία των σούπερ μάρκετ για αύριο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα και ανάλογα με την εικόνα που θα έχει η αγορά θα εκτιμηθεί για πόσες ακόμη Κυριακές θα επεκταθεί η σχετική απόφαση.

Συγκεκριμένα για το ωράριο των σούπερ μάρκετ η ΠΝΠ αναφέρει τα εξής:

Άρθρο δέκατο όγδοο

Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων τις Κυριακές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες. Επιπλέον στο άρθρο 19 υπάρχει πρόβλεψη για την απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού καλλυντικών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.