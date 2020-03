Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: όλα “στον αέρα” για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Μελανές οι εκτιμήσεις, τουλάχιστον για την φετινή σεζόν. Ποια «αντίδοτα» αναζητά η Κυβέρνηση εντός Ελλάδας.

«Τα πράγματα στην ελληνική οικονομία και δη για τον τουρισμό –που πέρσι αντιμετώπισε και την κατάρρευση της Thomas Cook- είναι πάρα πολύ δύσκολα και όλες οι εκτιμήσεις είναι παρακινδυνευμένες, καθώς δεν ξέρουμε πότε τελειώνει όλο αυτό, ιδίως δε καθώς στον τουρισμό δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Δηλαδή, ακόμη κι αν εμείς έχοντας πάρει έγκαιρα μέτρα είμαστε σε καλή κατάσταση τον Μάιο ή τον Ιούνιο, τι θα έχουν κάνει οι άλλες χώρες, πχ. η Ιταλία, αφού ο τουρισμός έχει άμεση σχέση με τους τουρίστες από το εξωτερικό», υπογράμμισε ο Υπ. Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως ανέφερε, «θα αλλάξει στο εξής και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων, πχ. θα μειωθούν τας ταξίδια για συναντήσεις».

Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι, δεδομένης της αβεβαιότητας, επιτροπή του Υπ. Τουρισμού συντάσσει σενάρια με διπλή κατεύθυνση: την κατά το δυνατόν επιμήκυνση της περιόδου προς το τέλος της και ένα πρόγραμμα τόνωσης του εσωτερικού τουρισμού.