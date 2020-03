Κοινωνία

Σεισμός στην Πάργα: άρχισε η καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών (εικόνες)

Εκτεταμένες ζημιές από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Τραυματίες, άστεγοι και άνθρωποι σε απόγνωση!

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο έχουν προκληθεί από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,2 και 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα η πρώτη και λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα η δεύτερη, στην περιοχή του Καναλακίου του Δήμου Πάργας. Επίσης, τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση αντικειμένων μέσα στα σπίτια τους και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Με το φως της ημέρας, άρχισε ο έλεγχος και η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλα οικήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Πάργας και Σουλίου αποκατέστησαν την κυκλοφορία σε δρόμους προς Καναλάκι, Σούλι, Γλυκή και άλλα χωριά, που είχαν κλείσει λόγω πτώσης βράχων και χωμάτων.

Στην πληγείσα περιοχή βρίσκονται από τα ξημερώματα ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος, ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Απόστολος Βασδέκης κ.ά., οι οποίοι σε επείγουσα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εκτίμησαν την κατάσταση και δρομολόγησαν τις άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται, έχοντας ήδη καλέσει και κλιμάκια του ΤΑΣ Κοζάνης να επισκεφθούν την πληγείσα περιοχή. Επίσης υπήρξε συνεργασία και με το Δήμαρχο Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα και ζημιές που έχουν προκληθεί στο δρόμο Σούλι- Γλυκή.

Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στις Τοπικές Κοινότητες Καναλακίου, Γλυκής, Σκαφιδωτής, Σκοτεινού, Κυψέλης και σε ορισμένα χωριά του Δήμου Σουλίου. Ζημιές υπέστη επίσης το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού μέσης τάσης στην περιοχή Σκοτεινού- Σκαφιδωτής.

Ο περιφερειάρχης ενημέρωσε ήδη τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και έχει συνεχείς επικοινωνίες με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και για τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν.

Ήδη από την Περιφέρεια ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια είναι ακατάλληλα ότι θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο της περιοχής, ενώ δόθηκαν οδηγίες και θα ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν τυχόν κρούσματα προσβολής από τον κορονοϊό.

Στην περιοχή του Δήμου Πάργας παραμένει ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, ενώ ο περιφερειάρχης Ηπείρου και ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας επισκέπτονται και γειτονικές περιοχές Πρέβεζας και Θεσπρωτίας προκειμένου να ενημερωθούν από τις κατά τόπους τοπικές αρχές για το ενδεχόμενο και άλλων ζημιών, με δεδομένο πως συνεχίζονται οι μετασεισμοί.