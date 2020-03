Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ο κορονοϊός, η εγκυμοσύνη και το ανοσοποιητικό σύστημα

Χρήσιμες και έγκυρες συμβουλές από ειδικούς, για όλα τα θέματα υγείας και ευεξίας, στην ιατρική εκπομπή του ΑΝΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική. Αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου, βλέπουμε τι δείχνουν οι νέες μελέτες για τον κορωνοϊό και την εγκυμοσύνη και ποιες είναι οι εξελίξεις για τις θεραπείες που δοκιμάζονται. Επίσης, μαθαίνουμε πώς θα τιθασεύσουμε το Κορωνο-άγχος και τι είναι η Αθροιστική κεφαλαλγία. Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ενημερωνόμαστε για τη νέα μελέτη σχετικά με το πως αντιδρά στον νέο κορωνοϊό το αμυντικό μας σύστημα, καθώς και για το ποια διατροφή βοηθά κατά του Sars-cov-2. Ακόμη, ανακαλύπτουμε τι πρέπει να κάνουν οι ογκολογικοί ασθενείς αυτή την περίοδο, ενώ μαθαίνουμε ασκήσεις στο σπίτι για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. «Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00 στον ΑΝΤ1! #YgeiaPanwApOla