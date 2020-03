Life

“Food N’ Friends”: η Ταμίλα Κουλίεβα και τα μυστικά μαγειρικής της (εικόνες)

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια σε έναν… πρωτόγνωρο για τους τηλεθεατές ρόλο, που “απαιτεί” και κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται την Ταμίλα Κουλίεβα, η οποία μπαίνει στην κουζίνα του «Food Ν’ Friends» σε έναν ρόλο που δεν την έχουμε ξαναδεί.

Η αγαπημένη ηθοποιός αποκαλύπτει μαγειρικά μυστικά από την πατρίδα της, ακολουθεί με προσοχή τις οδηγίες του σεφ, μαγεύεται από τις κινήσεις του ενώ την κρίσιμη στιγμή της δοκιμής ακολουθεί πιστά τους κανόνες του savoir vivre!

Η αφοσίωση που έδειξε ανταμείφθηκε καθώς πέρασε τη δοκιμασία με άριστα!