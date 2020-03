Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: νέες αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια που ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προβαίνει σε επιπλέον αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων από την Δευτέρα 23.03.2020, ως ακολούθως:



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:



ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις, οι αμαξοστοιχίες:

Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη: 52, 56, 58. Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα: 53, 57, 59. Ενδιάμεσες σταθμεύσεις: Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλος, Λειανοκλάδι, Τιθορέα, Λειβαδειά, Θήβα, Οινόη, Αθήνα, και αντίστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναστέλλεται η κυκλοφορία του ζεύγους 600/601 από την Κυριακή 22.03.2020.

Αναστέλλεται η κυκλοφορία στην Γραμμή Διακοπτό - Καλάβρυτα - Διακοπτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ: Κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 1571/1572 & 2571/2572.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ: Τροποποιούνται, ώστε να συνδυάζονται με τα τραίνα ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ σε αναστολή ανά διαδρομή:

ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ: 11530, 1534, 1542, 1546, 1550, 2532, 2534, 1533, 1539, 1547, 1551, 1555, 2537, 25390. Επιπλέον ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΕΣ τα 1554 και 1559. Ειδικά το δρομολόγιο 2534 από την Κυριακή 22.03.2020.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 2206, 2214, 2222, 2226, 2230 2234, 2238, 2246, 2254, 2262, 2207, 2215, 2223, 2227, 2231, 2235, 2239, 2247, 2255, 2263. (Παραμένουν τα 2202, 2210, 2218, 2242, 2250, 2258, 2203, 2211, 2219, 2243, 2251, 2259)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1226, 1232, 1234, 1205, 1209, 1217, 1219, 1221, 1227, 1235, 1237.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1304, 1310, 1312, 1314, 1316, 1322, 1328, 2300, 2302, 2304, 1303, 1309, 1313, 1315, 1317, 1321, 1327, 2301, 2303, 2305.



ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ - ΚΙΑΤΟ: Κυκλοφορούν: Λ8, Λ12, Λ22, Λ7, Λ11, Λ21.