Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ για κορονοϊό: πάνω από 300 υγειονομικοί σε καραντίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε γνωστό ότι υπάρχουν νέα κρούσματα σε νοσοκομεία στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, την Πρέβεζα και την Κάρπαθο.

Πάνω από 300 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία βρίσκονται σε καραντίνα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 12% των εργαστηριακά διαπιστωμένων κρουσμάτων κορονοϊού είναι σε υγειονομικό προσωπικό, ενώ από τα 495 συνολικά τα 61 είναι υγειονομικοί υπάλληλοι. «Πολλά είναι τα δείγματα που περιμένουμε από συναδέλφους» τόνισε.

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχουν νέα κρούσματα στα νοσοκομεία Αττικόν, Αλεξάνδρας, ΚΑΤ, αλλά και σε νοσοκομεία στην Αλεξανδρούπολη, την Πρέβεζα και την Κάρπαθο.

«Σε άλλα νοσοκομεία ισχύει η 7ημερη καραντίνα και σε άλλα καθόλου όσων συναδέλφων ήρθαν σε επαφή με κρούσματα. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί έτσι αποδεκατιζόμαστε» πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

«Ζητάνε οι συνάδελφοι να τεθούν σε καραντίνα όσοι εκτέθηκαν και οι διοικήσεις επικαλούμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ το αρνούνται. Άλλες διοικήσεις νοσοκομείων το εφαρμόζουν. Κατόπιν οδηγίας του ΕΟΔΥ δεν γίνεται εργαστηριακός έλεγχος σε συναδέλφους που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Με δεδομένο ότι έχουν περικοπεί οι άδειες και είμαστε όλοι στα νοσοκομεία θα αρρωστήσουμε και δεν θα υπάρχουν εφεδρείες» επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα καταγγέλλει ότι δεν υπάρχουν μάσκες, αντισηπτικά και στολές υψηλής προστασίας.