Πολιτική

Γεννηματά: δεν πάμε τον κορονοϊό εκδρομή!

Nέο σποτ κοινωνικής ευαισθησίας από το Κίνημα Αλλαγής και μήνυμα για τον κορονοϊό από την Φώφη Γεννηματά.

Ένα νέο βίντεο κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημοσίευσε το Κίνημα Αλλαγής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μήνυμα, που ανήρτησε στα social media η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά τονίζει χαρακτηριστικά: «Μένουμε σπίτι. Το παίρνουμε απόφαση. Δεν πάμε τον κορονοϊό εκδρομή».

Η κα Γεννηματά τονίζει ότι θα πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες. Να κρατήσουμε τον ιό εντός των τειχών για να τον νικήσουμε.

«Δίνουμε χρόνο στο ΕΣΥ για να αντέξει. Με αισιοδοξία και ατομική ευθύνη, θα ξεπεράσουμε κι αυτήν τη δοκιμασία» καταλήγει στο μήνυμά της η κα Γεννηματά.