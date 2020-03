Κόσμος

Κορονοϊός: Ειδική πτήση επαναπατρισμού από την Πράγα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας μας στην Τσεχία. Οι όροι για τους επιβάτες που θα επιλέξουν να γυρίσουν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "μετά από ενέργειες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με πρόταση της Πρεσβείας, η Aegean Airlines θα δρομολογήσει αύριο, 22 Μαρτίου, απευθείας πτήση (A36200) από το αεροδρόμιο της Πράγας για την Αθήνα.

Ώρα αναχώρησης: 12.10 τοπική (CET) – ώρα προσέλευσης στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την αναχώρηση

Ενιαία τιμή ναύλου (flat rate): 181 ευρώ ανά επιβάτη.

Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) αποσκευή 23 κιλών και μία (1) χειραποσκευή μέχρι οκτώ (8) κιλά, ανά επιβάτη.

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

για την επιβίβαση απαιτείται εν ισχύι ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο (π.χ. ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα)

κατά την άφιξη στην Ελλάδα, ισχύει η υποχρέωση αυτοπεριορισμού (καραντίνα) για 14 ημέρες.

Όσοι Έλληνες μας έχουν δώσει τα στοιχεία τους, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν ξανά μαζί μας, έχουν ήδη καταγραφεί ως επιβάτες και θα επικοινωνήσει μαζί τους η Aegean Airlines από τα call centre της στην Ελλάδα για τις λεπτομέρειες έκδοσης των εισιτηρίων.

Όσοι Έλληνες δεν έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Πρεσβεία και επιθυμούν να προστεθούν στην πτήση, παρακαλούμε να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας: grcon.pra@mfa.gr. Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας".