Σακελλαροπούλου για κορονοϊό: ευθύνη όλων να βγούμε νικητές

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το υπουργείο Υγείας και ενημερώθηκε για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα. Το μήνυμα σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη σήμερα το πρωί στο υπουργείο Υγείας και συναντήθηκε με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της και τις ευχαριστίες της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, που αυτές τις ώρες δίνει άοκνο αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με την σειρά του ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την εξάπλωση, μέχρι στιγμής, της νόσου στον ελληνικό πληθυσμό και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το υπουργείο τόσο για την πρόληψή της όσο και για τη νοσηλεία όσων έχουν νοσήσει.

Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν το έργο των γιατρών, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και των αρμόδιων κρατικών αρχών:

«Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που περνάμε όλοι. Όμως οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί είναι απόλυτα αναγκαίοι για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας. Είναι προσωπική ευθύνη όλων μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βγούμε νικητές και από αυτήν την περιπέτεια», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.