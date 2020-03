Αθλητικά

“Μένουμε σπίτι” λένε οι άσοι της μπάλας και προπονούνται… ανορθόδοξα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άλλος κάνοντας ασκήσεις με την κόρη του στους ώμους και άλλος φτιάχνοντας… ομελέτες, οι παίκτες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους φιλάθλους.