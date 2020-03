Αθλητικά

Κορονοϊός: δωρεά 100.000 από Λουκάκου σε νοσοκομείο της Ιταλίας

Δώρισε το ποσό στο νοσοκομείο "San Raffaele" που βρίσκεται στο Μιλάνο, μία από τις πόλεις που έχουν «χτυπηθεί» περισσότερο από τον κορονοϊό.

Πληθαίνουν καθημερινά οι δωρεές και οι προσφορές πάσης φύσεως, από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που πλήττει την Ευρώπη με «επίκεντρο» ην Ιταλία.

Όπως συνέβη και με τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος δώρισε το ποσό των 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο "San Raffaele" που βρίσκεται στο Μιλάνο, μία από τις πόλεις που έχουν «κτυπηθεί» περισσότερο από τον κορονοϊό.