YouTube: ο κορονοϊός “έριξε” την ποιότητα των βίντεο

Γιατί προχωρά σε αυτήν την κίνηση η εταιρεία. Ο δεκάλογος ορθής χρήσης του διαδικτύου από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη μείωση της ποιότητας του streaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε το YouTube συντασσόμενο στην προσπάθεια να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στο διαδίκτυο καθώς χιλιάδες Ευρωπαίοι θα εργάζονται με τηλεργασία και θα παρακολουθούν βίντεο από το σπίτι τους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Η απόφαση έρχεται ύστερα από την αντίστοιχη κίνηση της Netflix για μείωση του ρυθμού μεταβίβασης δεδομένων (δυαδικός ρυθμός εξυπηρέτησης) σε όλες τις μεταδόσεις ροής (streaming) της πλατφόρμας στην Ευρώπη, περιορίζοντας στην πράξη την κίνηση κατά 25% στα ευρωπαϊκά της δίκτυα.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την έκκληση του επιτρόπου βιομηχανίας της ΕΕ, Thierry Breton, προς τις πλατφόρμες streaming να μειώσουν την ποιότητα των βίντεό τους ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το διαδίκτυο. Σημειώνεται πως τα βίντεο αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι της κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο. Αν και η YouTube ανακοίνωσε ότι έως τώρα έχει δει ελάχιστα peaks στην χρήση, αποφάσισε να δράσει για να ελαχιστοποιήσει την πίεση στο σύστημα. «Δεσμευόμαστε να αλλάξουμε προσωρινά όλη την κίνηση στην ΕΕ σε standard definition εξ ορισμού», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αν και είναι έκδηλη η ανησυχία για ενδεχόμενη κατάρρευση των δικτύων, τα οποία αυτήν την περίοδο αποτελούν ίσως την πιο κρίσιμη υποδομή της χώρας, έως τώρα η κατάσταση είναι ελεγχόμενη με τη χρήση να έχει φτάσει περίπου στο 70%, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πως ακόμα υπάρχει περιθώριο χωρίς ωστόσο να χρειάζεται εφησυχασμός.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα δεκάλογο ορθής χρήσης του διαδικτύου, με τον οποίο συνιστάται:

Αποφεύγουμε, όσο το δυνατό, τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 09:00 το πρωί ως τις 6:00 το απόγευμα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε τον απαιτούμενο «χώρο» ώστε τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες εφαρμογών επικοινωνίας και ομαδικής απομακρυσμένης εργασίας και τηλε-εκπαίδευσης που είναι τόσο σημαντικές για μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας και επιχειρήσεων και εν τέλει κρίσιμες για την λειτουργία όλης της οικονομίας. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε μία τηλεφωνική κλήση προτιμάμε τα σταθερά δίκτυα αντί των κινητών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τη δημιουργία υπερβολικής κίνησης στις υποδομές κινητής τηλεφωνίας. Αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου μεγέθους και αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξαντλούμε κάθε προσπάθεια συμπίεσής τους, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αποφεύγουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή μας. Αποφεύγουμε τις περιττές video κλήσεις, τόσο τις ώρες αιχμής όσο και τις απογευματινές και βραδινές ώρες μη αιχμής. Εκμεταλλευόμαστε τις διαδικτυακές πλατφόρμες ομαδικής – συνεργατικής εργασίας με τους συναδέλφους μας και δεν χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τις κλασικές βιντεοεφαρμογές. Κατεβάζουμε στον υπολογιστή μόνο τα αρχεία που χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε να μοιραστούμε με άλλους ένα αρχείο που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, τους στέλνουμε τον σύνδεσμο και όχι το ίδιο το αρχείο. Διατηρούμε ενημερωμένες τις ηλεκτρονικές μας συσκευές με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης, διατηρούμε ενημερωμένα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε για την προστασία των συσκευών από κακόβουλο λογισμικό. Αν έχουμε παιδιά φροντίζουμε για τη δημιουργική τους απασχόληση και αποφεύγουμε όσο το δυνατόν την προσκόλλησή τους αποκλειστικά σε πλατφόρμες μετάδοσης βίντεο (streaming) και στα κοινωνικά δίκτυα. Υιοθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Συμβουλευόμαστε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (www.eody.gr) για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και δεν αναπαράγουμε πληροφορίες και υλικό που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης.