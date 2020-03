Κοινωνία

Κορονοϊός: αυξημένη η έξοδος από τις μεγάλες πόλεις παρά τις εκκλήσεις

Αρκετοί είναι εκείνοι που αψήφησαν τις εκκλήσεις "να μείνουμε σπίτι" λόγω κορονοϊού. Τα επίσημα στοιχεία από τους σταθμούς διοδίων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η έξοδος των κατοίκων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο, δεδομένων των συνθηκών, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία από τους σταθμούς διοδίων, καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που αψήφησα αν τις εκκλήσεις "να μείνουμε σπίτι" λόγω κορονοϊού.

Από τα διόδια της Ελευσίνας με κατεύθυνση προς Κόρινθο πέρασαν μέχρι χθες τις 3.00 μ.μ. που άρχισαν οι προειδοποιήσεις, 7.778 αυτοκίνητα ενώ την Παρασκευή 13 Μαρτίου είχαν περάσει 22.6012 αυτοκίνητα.

Αντίστοιχα, από τα διόδια Αφιδνών με κατεύθυνση προς Λαμία πέρασαν 10.938 αυτοκίνητα από 25.788 που είχαν περάσει Παρασκευή 13 του μηνός, ενώ από τα διόδια των Μαλγάρων-Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση την Αθήνα πέρασαν 5.274 οχήματα από 14.160 την προηγούμενη Παρασκευή.