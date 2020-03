Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: 32% περισσότεροι νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην χώρα, που «βαδίζει στα χνάρια» της Ιταλίας

Σε ρυθμούς Ιταλίας κινείται, δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των θανάτων στην Ισπανία, με τη χώρα να ανακοινώνει σήμρα ότι οι νεκροί έφτασαν τους 1.326 από τους 1.002 την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών αυξήθηκε το Σάββατο στα 24.926, από 19.980, που είχε ανακοινωθεί χθες.

Οι Ισπανοί δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους παρά για να προμηθευτούν τρόφιμα, φάρμακα και για να πάνε στις εργασίες τους.

Την ώρα που η Ισπανία μετρά νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού, μία θετική είδηση για τον ιό κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα πολύ γρήγορο τεστ διάγνωσης, το οποίο το ισπανικό υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μαδρίτη έχει οργανώσει τρεις ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ισπανία, κυρίως φοιτητές Erasmus και τουρίστες, οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον τους για επιστροφή στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί στους καταλόγους που έχει καταρτίσει η πρεσβεία.