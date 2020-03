Αθλητικά

Χάμιλτον για κορονοϊό: είμαι καλά!

Ο Λιούις Χάμιλτον συνέφαγε με την Σοφί Τριντό και τον Βρετανό ηθοποιό Ίντρις Έλμπα που διεγνώσθησαν θετικοί στον κορονοϊό. Ποια η κατάστασή του.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Λιούις Χάμιλτον συνέφαγε με την Σοφί Τριντό, σύζυγο του Καναδού πρωθυπουργού και τον Βρετανό ηθοποιό, Ίντρις Έλμπα. Δύο ανθρώπους, οι οποίοι λίγο αργότερα διεγνώσθησαν ως ασθενείς της Covid-19. Και δεδομένης της συχνής διάδρασης που έχει με τους θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 35χρονος διάσημος Βρετανός, παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ενα, έσπευσε να τους καθησυχάσει, μέσω του προσωπικού λογαριασμού, που διατηρεί στο Twitter:

«Θέλω να σας πω ότι είμαι καλά, ότι βρίσκομαι σε φόρμα και πως ασκούμαι δύο φορές την ημέρα. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα από τότε που συναντήθηκα με τη Σοφί και τον Ίντρις. Μάλιστα, μίλησα μαζί του και χάρηκα πολύ όταν μου είπε ότι όλα βαίνουν καλώς. Επικοινώνησα με τον ιατρό μου για να τον ρωτήσω εάν πρέπει να υποβληθώ σε τεστ.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν λίγα διαθέσιμα και πως υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη περισσότερο από εμένα, από τη στιγμή που δεν έχω κάποιο σύμπτωμα. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να παραμείνει αισιόδοξος, να απομονώσει τον εαυτό του και να πλένει τα χέρια του τακτικά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα».