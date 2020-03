Κοινωνία

Δήμος Κηφισιάς: Απολύμανση και πλύσιμο κάδων (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού έχουν ριχτεί οι υπηρεσίες του Δήμου.

Σε απολύμανση των κάδων απορριμμάτων προχωράει η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Ειδικά συνεργεία της καθαριότητας βρέθηκαν το πρωί στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς και με ζεστό νερό και απολυμαντικό έπλυναν και απολύμαναν όλους τους κάδους εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να συμβάλλουμε στην πρόληψη κατά του κορονοϊού. Το ειδικό μηχάνημα της καθαριότητας του Δήμου μας (πλυντήριο) χρησιμοποιεί μεγάλη πίεση και ειδικά καθαριστικά υγρά, με απολυμαντικές ιδιότητες. Ταυτόχρονα απολυμαίνονται δρόμοι και πεζοδρόμια υποδοχής του κάδου επί του οδοστρώματος.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ζέτη Κασιμάτη επισημαίνει ότι «ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος έδωσε εντολή να συνεχιστούν οι απολυμάνσεις των κάδων και των χώρων περιμετρικά αυτών (δρόμος, πεζοδρόμιο) όλο το επόμενο διάστημα καθημερινά και σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου μας. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Διευθυντή Καθαριότητας Γρηγόρη Παππά και των προϊσταμένων των αντίστοιχων τμημάτων».

Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ήδη προχωρήσει στην απολύμανση του Αμαξοστασίου Καθαριότητας καθώς και όλων των απορριμματοφόρων.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ανοίγουμε τον κάδο με το πόδι πατώντας το ποδόμακτρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου. Εάν ανοίξετε τον κάδο με τα χέρια πρέπει να φοράτε γάντια μιας χρήσης.

Κλείνουμε καλά τις σακούλες των απορριμμάτων και τις πετούμε μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς.

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας δίνουν καθημερινά τη μάχη. Ας διευκολύνουμε όλοι μας την εργασία τους ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Η καθαριότητα απαιτεί τη στενή συνεργασία όλων των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.