Πατούλης: αδικία σε βάρος των γιατρών που διακινδυνεύουν την ζωή τους

Για αγανάκτηση του ιατρικού κόσμου κάνει λόγο ο ΙΣΑ, ζητώντας άμεσα την ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών, στα μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε νέα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, με την οποία "εκφράζει για άλλη μια φορά, την αγανάκτηση του ιατρικού κόσμου για την παράλειψή του από τα επαγγέλματα που θα υποστηριχθούν οικονομικά" και ζητά την ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών, στα μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης καλεί την κυβέρνηση "να αποκαταστήσει άμεσα τη μεγάλη αυτή αδικία εις βάρος του ιατρικού κόσμου", δηλώνοντας ότι "η πολιτεία αδικεί κατάφωρα τον ιατρικό κόσμο που θα δώσει τη μάχη ενάντια στην επιδημία, θέτοντας με αυτό τον τρόπο, σε κίνδυνο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που αποτελεί τον κυματοθραύστη των περιστατικών για να μη φτάσουν στα νοσοκομεία. Ζητούμε να αποκατασταθεί άμεσα, η απαράδεκτη αυτή αδικία εις βάρος του Έλληνα γιατρού που διακινδυνεύει την ζωή του για να στηρίξει το υγειονομικό σύστημα και τον ασθενή, τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάει η χώρα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγάλη αυτή μάχη χωρίς γιατρούς δεν δίνεται "

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, "απαιτούμε να συμπεριληφθούν όλες οι ιδιωτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ) στο σύνολο των οικονομικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία", προσθέοντας "γι’ αυτό το λόγο και για την άμεση ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών στην σχετική λίστα, σας παραθέτουμε τους κάτωθι Κ.Α.Δ. που αφορούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες :

Α) 86.10 ( Νοσοκομειακές Δραστηριότητες )

Β) 86.21 ( Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων)

Γ) 86.22 ( Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων)

Δ) 86.90.15 ( Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου)"