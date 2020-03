Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Τι επιφυλάσσει ο καιρός τη Δευτέρα για τους καλλιεργητές. Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές.

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ιωαννίνων, ενημερώνει για τη Φόμοψη στο αμπέλι.

Οι μολύνσεις γίνονται με την βροχή στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών. Το μόλυσμα προέρχεται από προσβεβλημένες κληματίδες που έπρεπε να εξαιρεθούν με το κλάδεμα.

Συνιστάται σε περιοχές που απαντάται η ασθένεια να γίνουν 1-3 προληπτικές εφαρμογές εγκεκριμένων σκευασμάτων. Ο πρώτος ψεκασμός διενεργείται στην έκπτυξη των οφθαλμών και ο δεύτερος αμέσως μετά το σχηματισμό του πρώτου φύλλου. Σε αμπελώνες με βαριές προσβολές η βλάστηση πρέπει να είναι προστατευμένη μέχρι το μήκος των 15 εκ.

Καταβάλετε κάθε προσπάθεια οι εφαρμογές να γίνονται πριν από αναμενόμενη βροχή.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

