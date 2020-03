Αθλητικά

Ο κορονοϊός χτύπησε τη Φενερμπαχτσέ

Τα απανωτά κρούσματα στην ομάδα υποχρέωσαν τη διοίκηση να υποβάλλει σε τεστ όλους τους παίκτες και το προσωπικό.

Με ανακοίνωσή της, η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό ότι παίκτες και μέλη της πρώτης ομάδας παρουσίασαν συμπτώματα κορονοϊού και θα υποβληθούν άμεσα σε εξετάσεις.

Όπως διευκρινίζεται, σε πρώτη φάση όλοι υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις ρουτίνας, όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα και πλέον κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθούν όλοι σε τεστ για κορονοϊό.

Να θυμίσουμε ότι στην τουρκική ομάδα αγωνίζεται και ο διεθνής μας, Κώστας Σλούκας.