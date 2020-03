Οικονομία

Τσακαλώτος για κυβερνητικά μέτρα: Τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία (βίντεο)

Με αφορμή την πλήρη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, υπενθυμίζει την πρόταση που είχε κάνει και την αντίδραση του Υπ. Οικονομικών.

«Τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία», υπογραμμίζει ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, με αφορμή την πλήρη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Υπενθυμίζει αρχικά, την τοποθέτησή του στον ΑΝΤ1, στις 17 Μαρτίου, όταν είχε δηλώσει πως «Αν ήμουν εγώ στο Eurogroup, θα είχα προτείνει την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας».

Παραθέτει στη συνέχεια την αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, δύο ημέρες αργότερα: «Λυπάμαι που o κ. Τσακαλώτος διολισθαίνει σε μία από τις χειρότερες πρακτικές του, επιδιδόμενος σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και μαξιμαλισμού».

Στις 20 Μαρτίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την πλήρη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας για να μπορούν οι χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν χωρίς περιορισμό τις οικονομίες. Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο Twitter, τόνισε πως «οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χορηγήσουν στην οικονομία τους όσους (πόρους) θα χρειαστούν».

«Δεν έχουν καμία δικαιολογία πλέον για τη μη καταβολή των μισθών και του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από το Κράτος, την ανάκληση των απολύσεων. Θα πρέπει να δοθεί επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα και να ληφθούν οριζόντια μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει ο κ. Τσακαλώτος.

Επικαλείται μάλιστα την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, στον ΑΝΤ1 ότι: «Κοιτάξτε εμείς έχουμε το πλεονέκτημα αυτήν τη στιγμή να έχουμε ένα ταμειακό απόθεμα, τα 32 δισ. ευρώ. Μας επιτρέπει το ταμειακό απόθεμα να κάνουμε παρεμβάσεις».