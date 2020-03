Πολιτική

Ξανθός: προστατέψτε αυτούς που βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή” της μάχης με τον κορονοϊό

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις μέσων ατομικής προστασίας των υγειονομικών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, σε δήλωση του επισημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις μέσων ατομικής προστασίας των υγειονομικών και ζητάει να προστατευτούν άμεσα οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθός αναφέρει στην ανακοίνωση του: Παρακολουθούμε καθημερινά τη μάχη που δίνει το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ για την καλύτερη δυνατή φροντίδα όσων έχουν ανάγκη, αλλά και την αγωνία των γιατρών, των νοσηλευτών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας για την δική τους προστασία από τον ιό και τις επιπλοκές του.

Βλέπουμε όμως ότι επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση στο πολύ κρίσιμης σημασίας θέμα της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ. Στον τομέα αυτό τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και οφείλουμε να το πούμε με υπευθυνότητα και χωρίς διάθεση μικροπολιτικής. Η εικόνα σοβαρών έως δραματικών ελλείψεων σε μάσκες (όχι μόνο σε ειδικές μάσκες FFP2 αλλά και σε απλές χειρουργικές), σε αντισηπτικά υγρά, γάντια, ποδιές και ειδικές στολές για τη φροντίδα ύποπτων κρουσμάτων, αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει.

Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας για επάρκεια μέσων και υλικών δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Και το αποκορύφωμα ήταν το χθεσινό έγγραφο του ΕΟΔΥ που δίνει οδηγίες στους υγειονομικούς για το πως θα συμπεριφερθούν σε περίπτωση ελλείψεων εξοπλισμού ατομικής προστασίας! Πιο λάθος μήνυμα αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να δοθεί!

Τώρα λοιπόν πού ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν «εκτός μάχης» οι πρώτοι υγειονομικοί, τώρα που αυξάνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια στο προσωπικό, οφείλει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση να δώσουν ένα σήμα έμπρακτης (και όχι μόνο ηθικής) στήριξης των ανθρώπων της «πρώτης γραμμής» .

Χρειάζονται άμεσα και επείγοντα μέτρα που θα διασφαλίζουν την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, αλλά και την επάρκεια όλων των ζωτικής σημασίας υλικών για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ασθενών Μόνο έτσι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με υψηλό ηθικό και αίσθημα ευθύνης στις απαιτήσεις αυτής της δύσκολης μάχης. Κάθε καθυστέρηση, κάθε ολιγωρία, κάθε ανεπάρκεια σ’ αυτό το μέτωπο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους του, άρα και για τη Δημόσια Υγεία.