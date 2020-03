Αθλητικά

Κορονοϊός: μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση ευθύνεται για χιλιάδες θύματα στην Ιταλία;

Η θεωρία του διακεκριμένου ανοσολόγου, έχει προκαλέσει αίσθηση. Ποιος είναι ο μοιραίος αγώνας σύμφωνα τον Φραντσέσκο Λε Φόκε.

Η θεωρία ενός Ιταλού ανοσολόγου, έχει προκαλέσει αίσθηση στη γειτονική χώρα που δοκιμάζεται από τον κορονοϊό, καθώς ο Φραντσέσκο Λε Φόκε, υποστηρίζει ότι για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων στο Μπέργκαμο, ευθύνεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Βαλένθια για το Champions League!

Ο Φραντσέσκο Λε Φόκε, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο Umberto I της Ρώμης, υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 2.500 οπαδοί ταξίδεψαν στην Ιταλία και το Μιλάνο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Βαλένθια, καθώς η Αταλάντα χρησιμοποιούσε ως έδρα το γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν για το Champions League, λόγω του ότι η έδρα τους στο Μπέργκαμο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αγώνα της διοργάνωσης.

Ενόσω λοιπόν ο ιός βρίσκονταν ακόμη στα πρώτα στάδια της εξάπλωσης του στην βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να μην επιβάλλονται απαγορεύσεις μετακίνησης, οι χιλιάδες οπαδοί που βρέθηκαν στο Μιλάνο για την ιστορική αναμέτρηση, γύρισαν πίσω στα σπίτια τους, έχοντας μολυνθεί από τον ιό. Το ίδιο σκηνικό συνέβη και με τους φιλάθλους της Βαλένθια, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ισπανία με συμπτώματα κορονοϊού.

«Πέρασε ένας μήνας από εκείνο το ματς, οπότε το timing δένει. Χιλιάδες κόσμος στις εξέδρες, δίπλα-δίπλα, σε κατάσταση απόλυτης ευτυχίας γι’ αυτό που έβλεπαν από την Αταλάντα, οπότε όλα είναι πιθανά. Κανείς δεν ήθελε να χάσει αυτό το παιχνίδι, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι στις εξέδρες βρέθηκαν και άνθρωποι που μπορεί να είχαν λίγο πυρετό, να είχαν ήδη συμπτώματα αλλά να μην έδωσαν σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηώσεις του που αναπαρήγαγε και το Football Italia.