Κορονοϊός: 530 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ασθενών με COVID-19. Δεκατρείς οι νεκροί, μέχρι στιγμής. Τα νεότερα στοιχεία από τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Ολοένα και μεγαλώνει ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19, Σωτήρη Τσιόδρα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 35 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 530.

Μέχρι σήμερα 13 άνθρωποι. που προσβλήθηκαν από τον COVID-19. κατέληξαν.

98 από τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα είναι απροσδιόριστης προέλευσης. Έχουν εξεταστεί περίπου 8.000 δείγματα.

100 ασθενείς νοσηλεύτονται αυτήν την ώρα. 18 εξ αυτών είναι διασωληνωμένοι και, όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Το 79% έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Όσον αφορά στα θύματα του COVID-19, οι 12 είχαν υποκείμενα νοσήματα και το άλλο αφορούσε ηλικιωμένο άνω των 80 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 76 έτη.

19 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο.

Ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας τόνισε πως αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, συμπληρώνοντας ότι αυτό εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.

Ο ιός δεν σέβεται ηλικίες, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, σημείωσε. «Είναι ένας ύπουλος εχθρός, που δεν σέβεται σύνορα, που δεν σέβεται και όσους δεν τον υπολογίζουν», είπε ο κ. Τσιόδρας.

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους καπνιστές, τονίζοντας πως είναι ευάλωτοι στον ιό.

Απηύθυνε, τέλος, έκκληση σε όλους να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια με τον αριθμό των νεκρών.