Κοινωνία

Ορειβάτης έπεσε σε γκρεμό δεκάδων μέτρων

Για τη διάσωση του έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της 7ης ΕΜΑΚ και εθελοντές.

Δραματική τροπή πήρε η εκδρομή τριών φίλων από την Αθήνα, για ορειβασία στη Στενή Ευβοίας και στις πλαγιές της Δίρφυς, σύμφωνα με το Lamiareport.gr.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) δόθηκε σήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για άνδρα που έπεσε από γκρεμό 40 μέτρων στην περιοχή, μέλος της παρέας των τριών ατόμων.

Το περιστατικό σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στους Στρόπωνες.

Για τη διάσωση έχουν κινητοποιηθεί Πυροσβέστες και εθελοντές από τη Χαλκίδα, αλλά και η 7η ΕΜΑΚ που σπεύδει στο σημείο με την Ορειβατική της Ομάδα.