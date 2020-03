Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Λύγισε” ο Τσιόδρας στη συνέντευξη Τύπου (βίντεο)

Μιλώντας για την ανάγκη να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους. Δεν έκρυψε πως ίσως φτάσουμε στο σημείο διαλογής για το ποιος θα διασωληνωθεί, όπως στην Ισπανία.

Εμφανώς φορτισμένος ήταν ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα.

Ειδικά στο σημείο που απηύθυνε έκκληση σε όλους να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους, οι οποίοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τον COVID-19, o κ. Τσιόδρας κόμπιασε, λέγοντας «Είναι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας».

Κάλεσε όλους μας να σεβαστούν τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και να δείξουν υπευθυνότητα. Προειδοποίησε πως αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, ο αριθμός των οποίων σήμερα ανέρχεται σε 530, συμπληρώνοντας ότι αυτό εξαρτάται από την προσπάθεια που καταβάλλουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.

Ο ιός δεν σέβεται ηλικίες, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, σημείωσε. «Είναι ένας ύπουλος εχθρός, που δεν σέβεται σύνορα, που δεν σέβεται και όσους δεν τον υπολογίζουν», είπε ο κ. Τσιόδρας.

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους καπνιστές, τονίζοντας πως είναι ευάλωτοι στον ιό.

Απηύθυνε, επίσης, έκκληση σε όλους να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια με τον αριθμό των νεκρών. Αναφερόμενος στην Ισπανία, όπου οι γιατροί υποχρεώθηκαν να κάνουν διαλογή στο ποιος θα διασωληνωθεί και ποιος όχι, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φθάσουμε και εδώ στο δυσάρεστο αυτό σημείο.