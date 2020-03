Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: Πριν από 24 μέρες η Ιταλία είχε όσα κρούσματα και θανάτους έχουμε στην Ελλάδα

Εξοργισμένος με όσους δεν τηρούν τα μέτρα ο Χαρδαλιάς, ζήτησε από όλους την μέγιστη υπευθυνότητα.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον κ. Τσιόδρα στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, επεσήμανε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.

Αφού χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες, είπε ότι «είναι στο χέρι όλων μας να δείξουμε τη μέγιστη υπευθυνότητα. Η πλειοψηφία δείχνει ευθύνη, αλλά κάποιοι ακόμα και σήμερα δείχνουν ανευθυνότητα».

Συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι «ο κρατικός μηχανισμός κάνει ότι απαιτείται. Σήμερα και αύριο ολοκληρώνουμε μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων». Σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στις πτήσεις από Αγγλία και ότι γίνεται ιχνηλάτηση σε όσους επιστρέφουν. «Το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από όσο πιστεύουμε αν κάνουμε τις σωστές επιλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και σε αυτούς που μέσα σε αυτήν την κατάσταση πάνε εκδρομές ή στις παραλίες ή φεύγουν να πάνε στα χωριά τους, σκεπτόμενοι ότι δεν νοσούν ή νομίζοντας ότι δεν νοσούν, κάνοντας επί της ουσίας χειρότερα τα πράγματα.

Όπως επισήμανε, πριν από 24 ημέρες η Ιταλία είχε μόνο 10 νεκρούς και 322 κρούσματα, όσα περίπου έχει τώρα η Ελλάδα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα γίνουμε Ιταλία, έχουμε λάβει μέτρα για να μη φθάσουμε και εμείς ως εκεί. Θα λάβουμε κι ότι άλλο μέτρο επιβάλλεται» είπε.