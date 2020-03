Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνίδα γιατρός στο Παρίσι: Φροντίζουμε να “φεύγουν” χωρίς αίσθημα έλλειψης οξυγόνου

Συγκλονίζει η μαρτυρία της Χρυσούλας Παπαγεωργίου για την εξάπλωση του κορονοϊού. Η συμβουλή της προς τις ελληνικές Αρχές.

«Είναι καλύτερα να μένεις μόνος στο σπίτι, παρά να φεύγεις ολομόναχος από αυτή τη ζωή, σε ένα θάλαμο νοσοκομείου, μακριά από τους δικούς σου ανθρώπους», αναφέρει η Χρυσούλα Παπαγεωργίου αναισθησιολόγος-εντατικολόγος στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Tenon στο Παρίσι. Μετά από μία εξουθενωτική εφημερία και την υπερένταση των ημερών, δέχτηκε να μιλήσει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), για τις δραματικές ώρες που εκτυλίσσονται σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, στην Πόλη του Φωτός.

«Ουσιαστικά στην ανατολική Γαλλία που έχει πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών έχει ξεκινήσει η επιλογή ασθενών που θα πάρουν ένα κρεβάτι με αναπνευστήρα». Υπάρχουν άνθρωποι, λέει η κ. Παπαγεωργίου, που με βάση την ηλικία, τα συνοδά νοσήματα και τη βαρύτητα της νόσου, έχουν πολύ μικρότερη προοπτική να καταφέρουν να βγουν από τη μονάδα εντατικής, από ασθενείς που είναι μικρότεροι ή από ασθενείς με λιγότερα προβλήματα υγείας. «Έχουν συσταθεί συμβουλευτικές επιτροπές βιοηθικής από το υπουργείο Υγείας, ώστε να μας βοηθήσουν να πάρουμε απόφαση για το πως θα γίνεται η επιλογή των ασθενών. Οι οδηγίες του triage (διαλογής) είναι οι στάνταρ οδηγίες που δίνονται σε έκτακτες καταστάσεις, καταστροφές, πολεμικές συρράξεις»

Φροντίζουμε να φεύγουν από τη ζωή χωρίς αίσθημα έλλειψης οξυγόνου

Ιατρική πολέμου με λίγα λόγια. Ενός άλλου πολέμου... Με έναν αόρατο εχθρό. Και το ερώτημα για το πως αντιμετωπίζονται οι βαριά πάσχοντες που δεν δικαιούνται ένα κρεβάτι εντατικής, εύλογο: «Φροντίζουμε να μην υποφέρουν και να φεύγουν από τη ζωή χωρίς πόνο, χωρίς δυσφορία, και χωρίς αίσθημα έλλειψης οξυγόνου, απαντά η εντατικολόγος. «Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτήν την ιστορία είναι ότι αυτοί οι ασθενείς “φεύγουν” ολομόναχοι μέσα στους θαλάμους, γιατί απαγορεύεται η είσοδος των συγγενών. Είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μετά τον θάνατο τους, μπορούν μόνο τρία άτομα από την οικογένεια τους, να τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία».

Αργήσαμε να πάρουμε μέτρα

Γιατί όμως μπορεί να ξέφυγε η κατάσταση σε ένα σύστημα υγείας υψηλού επιπέδου, όπως το γαλλικό; Ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τις 12.612 και οι θάνατοι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν 450. Οι υπηρεσίες Υγείας στη Γαλλία είναι όντως υψηλού επιπέδου, απαντά η κ. Παπαγεωργίου και εξηγεί: «Νομίζω ότι καταρχάς έφταιξε το χαρακτηριστικό του ιού, ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Κατά δεύτερον ίσως αργήσαμε να κλείσουμε τα σχολεία, και να μπούμε σε καραντίνα. Το “λευκό σχέδιο” είναι σε ισχύ εδώ και μία εβδομάδα. Αφορά στον τομέα της υγείας και είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχει οργανωθεί εδώ και 20 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, και το οποίο ενεργοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις. Θεωρώ ότι τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν μία εβδομάδα νωρίτερα. Και ο τρίτος λόγος νομίζω είναι οι δημοτικές εκλογές, που έγιναν εν μέσω επιδημίας. (Ο δεύτερος γύρος βέβαια αναβλήθηκε για τις 21 Ιουνίου). Επίσης, το χαρακτηριστικό της Γαλλίας, όπως και της Γερμανίας, και της Ιταλίας, και της Ισπανίας είναι ότι έχουμε εμπορικές συναλλαγές με κόσμο από την Κίνα».

Στην Ελλάδα πρέπει να απαγορευθεί η κυκλοφορία

Τι συγκρίσεις μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα; «Θεωρώ ότι στην Ελλάδα πήρατε μέτρα νωρίς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να απαγορευθεί η κυκλοφορία. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει στη φάση 2, γιατί αν «μπουκώσουν» τα νοσοκομεία θα είναι πιο καταστροφικά τα αποτελέσματα απ' ό,τι εδώ, λόγω έλλειψης ΜΕΘ και προσωπικού».

Στο νοσοκομείο έχουμε υγειονομικό υλικό για ακόμη 15 μέρες

Βέβαια και το γαλλικό σύστημα υγείας αν και πολύ οργανωμένο, βρίσκεται σε μία διαρκή πτώση παροχής υπηρεσιών τα τελευταία 8 χρόνια λόγω περικοπών, αναφέρει η αναισθησιολόγος. «Στα τμήματα επειγόντων δουλεύουν σε οριακές συνθήκες εδώ και ενάμιση χρόνο. Γίνονται συνενώσεις νοσοκομείων και τμημάτων, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 17.000 λιγότερα κρεβάτια σε σχέση με το 2013. Τον τελευταίο χρόνο ήμασταν διαρκώς σε απεργιακές κινητοποιήσεις, λόγω υποστελέχωσης στα δημόσια νοσοκομεία». Σχετικά με το υγειονομικό υλικό η κ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί δεν έχουν την πολυτέλεια να αλλάζουν τα ρούχα που φοράνε στο χειρουργείο πολλές φορές, και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. «Αυτή τη στιγμή έχουμε υλικό (μάσκες, γάντια, ρούχα προστασίας, σκούφους, γυαλιά) που αντέχει για ακόμη 15 μέρες. Ωστόσο απ’ ό,τι γνωρίζω η Κίνα έχει αρχίσει και μας στέλνει».

Μέχρι στιγμής υπάρχει επάρκεια κλινών για τους νοσούντες

Όσον αφορά την επάρκεια κλινών για τους νοσούντες, εκτός εντατικής η κ. Παπαγεωργίου λέει, ότι προς το παρόν υπάρχει. «Αλλά πόσο ακόμα θα υπάρχει δεν ξέρουμε, γιατί επιδημιολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για 50.000 άτομα στα τέλη του μήνα». Για το θέμα των αναπνευστήρων που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, η κ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι έχουν γίνει μαζικές παραγγελίες. «Εμείς έχουμε αναπνευστήρες για 3.000 κρεβάτια, για αυτόν το λόγο κάνουμε διαλογή».

Μένουμε σπίτι για να μην φτάσουμε στη διαλογή

Μένουμε σπίτι για να μην φτάσουμε στη διαλογή. Αυτό σας παρακαλώ να το γράψετε με μεγάλα γράμματα, λέει η Χρυσούλα Παπαγεωργίου και όταν ρωτήθηκε τι της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση τις ώρες που επιστρέφει σπίτι της, απαντά: «Ο ήχος των πουλιών. Δεν τον είχα ξανακούσει. Η κόρη μου με ρώτησε: Μαμά έχει πουλιά το Παρίσι;».