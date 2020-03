Κόσμος

Κορονοϊός: 33 νεκροί κάθε ώρα στην Ιταλία

Ασταμάτητη η εξάπλωση της επιδημία του COVID-19 στη γειτονική μας χώρα.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία, όπου η εξάπλωση της επιδημίας κορονοϊού λαμβάνει καθημερινά ολοένα και πιο εφιαλτικές διαστάσεις.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, 793 ασθενείς κατέληξαν, ενώ καταγράφηκαν 6.557 νέα κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 στην Ιταλία είναι 53.578. Οι νεκροί έφτασαν τους 4.825. Παράλληλα, 6.072 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Μόνο στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας, την πλέον πληγείσα περιοχή από τον COVID-19 στην Ιταλία, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 546 σε μια ημέρα, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 3.095, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τότε που άρχισε η επιδημία.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρόνοιας της Λομβαρδίας Τζούλιο Γκαλέρα είπε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται το Μιλάνο, η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, αυξήθηκε κατά 3.251 στα 25.515.