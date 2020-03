Κόσμος

Κορονοϊός: η Τουρκία απαγόρευσε την κυκλοφορία για τους άνω των 65 ετών

Στη γειτονική χώρα ο αριθμός των κρουσμάτων διπλασιάζεται καθημερινά την τελευταία εβδομάδα.

Η Τουρκία επέβαλε σήμερα μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας για τους πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών και για τα άτομα με χρόνιες ασθένειες.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κορονοϊού.

Λεπτομέρειες σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ανακοινωθούν αργότερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία ανέστειλε τις πτήσεις με 46 ακόμη χώρες και απαγόρευσε τα πικνίκ και τα μπάρμπεκιου, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων σχεδόν διπλασιάζεται καθημερινά επί μια εβδομάδα.