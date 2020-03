Υγεία - Περιβάλλον

Le Figaro: Ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι ο νέος αγαπημένος των Ελλήνων

Υπόκλιση της γαλλικής εφημερίδας στον αναγνωρισμένο διεθνώς λοιμωξιολόγο και τον καταλυτικό ρόλο του στην κρίση.

Το πρόσωπο των ημερών στην Ελλάδα, τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα, παρουσιάζει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, σε ένα εκτενές άρθρο:

«Ο Σωτήρης Τσιόδρας, λαμπρός ειδικός στον τομέα των λοιμώξεων και αναγνωρισμένος σε όλον τον κόσμο, ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες κατά τη διάρκεια αυτής υγειονομικής της κρίσης. Σήμερα είναι η καθημερινή φωνή ενημέρωσης σχετικά με τον ιό.

Είναι 6 μ.μ., χτυπά το κουδούνι για όλες τις εκπομπές της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης. Είναι η ώρα για την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εξέλιξη του COVID-19, που πλήττει τη χώρα. Αυτή είναι η στιγμή, κατά την οποία οι Έλληνες σταματούν όλες τις δραστηριότητες ή τις τηλεφωνικές συνομιλίες, για να παρακολουθήσουν ευλαβικά τα λίγα λεπτά της ενημέρωσης. Ένα σπάνιο φαινόμενο σε μια χώρα όπου ο δημόσιος λόγος μετά βίας προσελκύει την προσοχή και είναι αξιόπιστος.

Στην οθόνη βρίσκεται ένας άνθρωπος, με διακριτική εμφάνιση, σχεδόν εξαντλημένος, αθλητικός με ένα σήμα στο κομψό γκρι κοστούμι του με την επιγραφή «Μείνετε σπίτι». Γκρίζα μαλλιά, στρογγυλά γυαλιά και απαλή φωνή. Είναι ο καθηγητής Σωτήριος Τσιόδρας, διευθυντής της Επιτροπής Λοιμωδών Νοσημάτων. Μέχρι τώρα άγνωστος στο ευρύ κοινό, έχει γίνει από την αρχή αυτής της πανδημίας, το πρόσωπο αναφοράς στη χώρα.

«Οι Έλληνες τον εκτιμούν και για την ηρεμία του, την πολύ καλή γνώση του θέματος, τη βαθιά του συμπάθεια προς όλα τα θύματα και το γεγονός ότι χαιρετίζει καθημερινά την ακλόνητη αφοσίωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι επίσης το αντίδοτο στις ψευδείς ειδήσεις. Ακόμη και αν επικρίνει τη στάση ορισμένων Ελλήνων, οι οποίοι παραμένουν ασυνείδητοι και συνεχίζουν να τρέχουν στις παραλίες, το κάνει χωρίς να υιοθετεί ένα τόνο σαν να κάνει μάθημα. Αν και με το βιογραφικό που διαθέτει, θα μπορούσε να το κάνει », λέει ο Αντρέας Δρυμιώτης, κοινωνιολόγος.

Αυτός ο ειδικός λοιμωξιολόγος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Στο 27 σελίδων βιογραφικό του, μαθαίνουμε ότι ο Σωτήριος Τσιόδρας γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1965. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του στην Αθήνα, εξειδικεύτηκε στις λοιμώξεις στο Beth Israel Deaconess Medical Center καθώς και στο Ιατρική Σχολή του Harvard (Harvard Medical School). Στη συνέχεια ήταν ερευνητής στο ίδιο ινστιτούτο και έλαβε τον τίτλο του ειδικού για τις λοιμώξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2012. Έχει ήδη αποδείξει τις ικανότητές του στους ελέγχους των Ολυμπιακών Αγώνων του Salt Lake City το 2002, της Αθήνας το 2004. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, έχει συμβουλεύσει τις Αρχές για το H5N1, τον πυρετό του Δυτικού Νείλου, τη λύσσα των ζώων, κλπ.

Μόλις ο COVID-19 άρχισε να καταστρέφει τη γειτονική Ιταλία, ο καθηγητής Σωτήριος Τσιόδρας ειδοποίησε αμέσως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας να επιβάλει δραστικά μέτρα. Το πιστεύω του: «να είναι ένα βήμα μπροστά από την εξάπλωση». Το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μετρά 460 κρούσματα και οκτώ νεκρούς σε έναν πληθυσμό 10,5 εκατομμυρίων, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό σε παγκόσμιο επίπεδο. «Ο Πρωθυπουργός τον εμπιστεύτηκε πολύ γρήγορα, όμως τα δρακόντεια μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου είναι τρομερά για την οικονομία της χώρας, ήδη εξασθενημένης μετά από δέκα χρόνια κρίσης», ανέφερε ο δικηγόρος Πέτρος Μαχάς. «Από την άλλη πλευρά, μετά τις πολυάριθμες περικοπές του προϋπολογισμού, ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι το σύστημα υγείας είναι επισφαλές», πρόσθεσε.

Παραδόξως, ο Σωτήριος Τσιόδρας πέτυχε επίσης, να κάμψει την ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία, που δεν έχει διαχωριστεί από το Κράτος. Και τώρα ξέρουμε, ότι γι’ αυτό διαθέτει ένα αποτελεσματικό όπλο. Κάθε Κυριακή, το πρωί, ξυπνάει, όχι για να κάνει jogging, αλλά πηγαίνει στην ενορία του. Είναι στην πραγματικότητα ένας βυζαντινός ψάλτης. Ένα πάθος που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια. Παρά τις συστάσεις του Συμβουλίου Ιατρών και του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, για απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων, η Ιερά Σύνοδος, αρνήθηκε να διακόψει τις Λειτουργίες ή τους Εσπερινούς.

Παρά την κατακραυγή, μερικοί αρχιεπίσκοποι καλούσαν τους πιστούς να συνεχίσουν να φιλούν τις εικόνες και να κοινωνούν, επειδή γι’ αυτούς, «η Θεία Κοινωνία δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει φορέα μόλυνσης». Αν και κοντά στην Εκκλησία, ο Τσιόρδας συμβούλευσε την πλήρη απαγόρευση κάθε Λειτουργίας. Ο Πρωθυπουργός το έκανε. Μια δύσκολη απόφαση σε μια ορθόδοξη χώρα κατά 98%.

Σήμερα, οι Έλληνες γνωρίζουν ότι χάρη σε αυτόν τον καθηγητή, έχουν αποφύγει να συνομιλήσουν με το θάνατο. Η επιστημονική κοινότητα καθώς και η κοινή γνώμη επιβεβαιώνουν ότι θα σημαδέψει ανεξίτηλα την Ιστορία της χώρας».