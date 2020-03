Κόσμος

Κορονοϊός: δεκάδες νέα θύματα στη Βρετανία

Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας μεταξύ 41 και 94 ετών.

Άλλοι 53 άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί με κορονοϊό έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία, αυξάνοντας σε 220 τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

