Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ελπίδες για παραγωγή εμβολίου το φθινόπωρο

Τι δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρίας βιοτεχνολογίας CureVac, η οποία έλαβε μεγάλη επιχορήγηση από την ΕΕ για να συνεχίσει τις έρευνες.

Ο επικεφαλής της εταιρίας βιοτεχνολογίας CureVac του Τίμπιγκεν Φραντς Βέρνερ Χάας είναι αισιόδοξος ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Τα σχετικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. «Εάν τα δεδομένα είναι καλά και οι αρχές δώσουν την έγκρισή τους, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια μεγαλύτερης έκτασης δοκιμή φέτος. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν τότε το εμβόλιο. Το πότε το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό - αν θα είναι φέτος ή στις αρχές του 2021 - εξαρτάται από το αποτέλεσμα της κλινικής δοκιμής και την απόφαση των αρμοδίων αρχών. Σε μια ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση θα μπορούσαν να παραχθούν από 200 μέχρι και 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού ετησίως. Η πρώτη ενεργοποίηση της παραγωγής είναι ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε ο Χάας σε συνέντευξή του στο νέο τεύχος του οικονομικού περιοδικού «WirtschaftsWoche».

Η CureVac, η οποία πρόσφατα έλαβε επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως και 80 εκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για την επέκταση μιας άλλης εγκατάστασης παραγωγής. «Η εγκατάσταση αυτή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022. Θα μπορούσαμε τότε να παράγουμε ένα δισεκατομμύριο ή περισσότερες δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού ετησίως εκεί. Η μονάδα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων εμβολίων, για παράδειγμα στην περίπτωση συγκρίσιμης έξαρσης επιδημιών», είπε επίσης ο Χάας.

Προ ημερών η "Welt am Sonntag" δημοσίευσε την πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να εξασφαλίσει με χρήματα αποκλειστικά για τις ΗΠΑ το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο ενδεχομένως θα προκύψει από τις έρευνες της CureVac, προσφέροντάς της μεγάλο χρηματικό ποσό, κάτι το οποίο διαψεύσθηκε όμως από την εταιρεία.