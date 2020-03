Υγεία - Περιβάλλον

Γιατροί του ΕΣΥ στον ΑΝΤ1: “Μένουμε σπίτι” για να μην αναγκαστούμε να επιλέγουμε ποιος θα ζήσει!

Τους αυξημένους ρυθμούς και την πίεση στο Σύστημα Υγείας από την πανδημία εξηγούν ιατροί δημόσιων νοσοκομείων, κάνοντας έκκληση στους πολίτες.