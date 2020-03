Υγεία - Περιβάλλον

Σιάσος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: Ετοιμάζουμε κλινικές και κρεβάτια σε ΜΕΘ για τις επόμενες ημέρες (βίντεο)

Δεδομένη θεωρεί την αύξηση των κρουσμάτων ο Αν. Καθ. Καρδιολογίας και Διοικητής των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Ποια προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν όσοι έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα.