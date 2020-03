Κόσμος

Κορονοϊός: εκατόμβη νεκρών το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία

Περισσότεροι από 1.500 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με τους μισούς να είναι κάτω των 60 ετών.

Η Γαλλία κατέγραψε 112 θανάτους από τον κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο και πλέον ανέρχεται σε 562 ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την επιδημία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν συνολικά 14.459 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 6.172 άρρωστοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων σχεδόν 1.525 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι μισοί από τους βαριά νοσούντες είναι ηλικίας κάτω των 60 ετών.

"Εξελισσόμαστε γρήγορα προς μια γενικευμένη επιδημία στην επικράτειά μας", υπογράμμισε η γενική διεύθυνση της Υγείας ενημερώνοντας για την κατάσταση, και κάλεσε τους πολίτες "να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες περί περιορισμού και τα μέτρα προστασίας", όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών και η διατήρηση ελάχιστης απόστασης ενός μέτρου μεταξύ των ανθρώπων.