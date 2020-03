Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: επιβάλλεται να αποφύγουμε τον πανικό για τον κορονοϊό

Προέτρεψε τους πιστούς να πειθαρχούν στις υπεύθυνες κυβερνητικές και υγειονομικές οδηγίες.

«Επιβάλλεται να αποφύγουμε τον πανικό, την κατάθλιψη και την απόγνωση. Απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εντατική προσοχή και πειθαρχία στις υπεύθυνες κυβερνητικές και υγειονομικές οδηγίες» διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος, μέσω των αλβανικών μέσων ενημέρωσης.

Προέτρεψε, μάλιστα, «παραμένοντας μέσα στο σπίτι, ας μην επιτρέψουμε εκνευρισμούς και διαμάχες, αλλά ας καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, την ειρηνική διάθεση, την καλοσύνη, την κατανόηση, τη στοργή και την αγάπη».

Αναλυτικά, το μήνυμα του αρχιεπισκόπου Αναστασίου έχει ως εξής:

Προσφιλείς μου αδελφοί και αδελφές,

Όλοι έχουμε αιφνιδιαστεί, σαν να έχει κηρυχθεί νέος Παγκόσμιος Πόλεμος από έναν αθέατο εχθρό, τον κορωνοϊό.

Όλοι στέκουμε αμήχανοι μπροστά στις απρόοπτες αλλαγές, που η πρωτόγνωρη αυτή πανδημία έχει φέρει στη ζωή πλούσιων και φτωχών, μορφωμένων και απλών ανθρώπων, στην υγεία, στην οικονομία, στις μετακινήσεις, στις μορφές αναψυχής, στους εορτασμούς.

Επιβάλλεται να αποφύγουμε τον πανικό, την κατάθλιψη και την απόγνωση. Απαιτείται ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εντατική προσοχή και πειθαρχία στις υπεύθυνες κυβερνητικές και υγειονομικές οδηγίες. Οφείλουμε, επίσης, ολόψυχη ευχαριστία σε εκείνους που φροντίζουν για την καθαριότητα, τη δημόσια τάξη, την ενημέρωση και προπάντων στους ιατρούς και νοσηλευτές , που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη νοσηλεία των ασθενών.

Παραμένοντας μέσα στο σπίτι, ας μην επιτρέψουμε εκνευρισμούς και διαμάχες, αλλά ας καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, την ειρηνική διάθεση, την καλοσύνη, την κατανόηση, τη στοργή και την αγάπη.

Όσοι πιστοί, ας εντείνουμε την προσευχή μας, για να μην παραταθή η περίοδος της δοκιμασίας, να θεραπευθούν όσοι έχουν σοβαρά ασθενήσει και να περιοριστεί η επέκταση της πανδημίας ‘'COVID-19''. Ακόμη, να φωτίσει ο Θεός τις ερευνητικές ομάδες να προσδιορίσουν το ταχύτερο την κατάλληλη προληπτική και θεραπευτική αγωγή.

Επιτακτική, κυρίως, είναι η ανάγκη να δυναμώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Η πίστη και η αγάπη είναι τα πιο ισχυρά αμυντικά όπλα στην επίθεση και αυτού του αθέατου ιού που απειλεί την ανθρωπότητα. Κάτι καλό τελικά, θα βγει από αυτή την κρίση και οι ανθρώπινες κοινωνίες ελπίζουμε να αναθεωρήσουν τις αξίες και τις προτεραιότητές τους.

Όχι, λοιπόν, ταραχή και ανησυχία, αδελφοί μου! Ας έχουμε περισσότερο θάρρος, πρόσχαρη αντιμετώπιση και προπαντός ειλικρινή αλληλεγγύη. Η ειρήνη και η ελπίδα του Θεού ας δυναμώνουν τις υπομονές και τις αντοχές μας και ας κατευθύνουν τις αποφάσεις μας για τις επιβεβλημένες πλέον επιλογές και αλλαγές στη ζωή μας.