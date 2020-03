Αθλητικά

Κορονοϊός: νόσησε και ο Ντιμπάλα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον τρίτο ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους που διαγνώστηκε θετικός.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε τελικά ο Πάολο Ντιμπάλα, καθώς και η σύντροφός του Οριάνα.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Αργεντινός άσος, μέσω ανάρτησης στο twitter, αμφότεροι αισθάνονται πολύ καλά και βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Γιουβέντους, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι ο 27χρονος επιθετικός είναι ασυμπτωματικός και παραμένει από τις 11 Μαρτίου σε καραντίνα στο σπίτι του.

Ο Ντιμπάλα γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής της «Γηραιάς Κυρίας» που διαγνώσκεται θετικός στον κορονοϊό, μετά τους Ντανιέλε Ρουγκάνι και Μπλεζ Ματουιντί.