Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε 10 γλώσσες το μήνυμα της Αστυνομίας για την αποφυγή συνωστισμού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καλεί τους Έλληνες πολίτες, αλλά και τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα μας, να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

Με ένα ηχητικό μήνυμα σε 10 γλώσσες, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους Έλληνες πολίτες, αλλά και τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην χώρα μας, να αποφεύγουν τον συνωστισμό, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Το μήνυμα έχει ηχογραφηθεί σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ουρντού, Νταρί, Φαρσί, Χίντι, Παντζάμπι και Παστού.