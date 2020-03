Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξαιρετικό βίντεο εξηγεί τι προκαλεί ο κορονοϊός στο ανθρώπινο σώμα

Το επεξηγηματικό animation video μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ασθένεια COVID-19.

Το Kurzgesagt έφτιαξε ένα νέο animation video, μετά από δουλειά μιας εβδομάδας, το οποίο μας δίνει με απλά λόγια μια εξήγηση για την ασθένεια COVID-19 και το τι ακριβώς προκαλεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στο ανθρώπινο σώμα.

Όπως φαίνεται, καθώς τα ανοσοποιητικά κύτταρα σπεύδουν στους πνεύμονες για να καταπολεμήσουν τον κορονοϊό, ο τελευταίος προσβάλει και ορισμένα από αυτά, δημιουργώντας σύγχυση στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω πρωτεϊνών που ονομάζονται κυτοκίνες και σχεδόν οποιαδήποτε αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος ελέγχεται από αυτές.

Ο κορονοϊός που προσβάλει αυτά τα κύτταρα, ουσιαστικά μπερδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αναγκάζοντας το να στείλει ακόμη περισσότερους “στρατιώτες” στη μάχη, με αποτέλεσμα να ξοδεύει τους πόρους του και να προκαλεί ζημιά.

Να σημειωθεί ότι το Kurzgesagt προτρέπει τους θεατές να διαβάσουν τις επιστημονικές πηγές που χρησιμοποίησε για τη δημιουργία του βίντεο στη διεύθυνση https://sites.google.com/view/sourcescorona

Πηγή: techgear.gr