Κόσμος

Κορονοϊός: εκατοντάδες θάνατοι καταγράφηκαν σήμερα στην Ισπανία

Ραγδαία αύξηση και στα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η περιοχή της Μαδρίτης είναι μακράν η πλέον πληγείσα.

Η Ισπανία διέθεσε νέους πόρους στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία σκότωσε 32% περισσότερους ανθρώπους το τελευταίο 24ωρο. Οι αρχές ενισχύουν τον έλεγχο των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβάλει στους πολίτες.

Εκατοντάδες χιλιάδες χειρουργικές μάσκες διανεμήθηκαν, νέα ξενοδοχεία μετατράπηκαν σε νοσοκομεία για την υποδοχή ασθενών και εκατοντάδες χιλιάδες διαγνωστικά τεστ αναμένονται για να αυξήσουν τη δυνατότητα ελέγχου των ύποπτων κρουσμάτων.

Σήμερα καταγράφηκαν 324 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 1.326.

"Τα κρούσματα αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες ημέρες", προειδοποίησε η Μαρία Χοσέ Σιέρα, αξιωματούχος του Κέντρου Προειδοποίησης και Εκτάκτων Υγειονομικών Καταστάσεων σε συνέντευξη Τύπου.

"Κανείς δεν ξέρει" πότε θα κορυφωθεί η επιδημία στη χώρα, τόνισε.

Ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα αυξήθηκε σχεδόν κατά 25% από χθες, περνώντας από τα 19.980 κρούσματα στα 24.926, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η Ισπανία είναι η τρίτη χώρα που έχει επιβεβαιώσει τα περισσότερα κρούσματα, μετά την Κίνα και την Ιταλία και πριν από το Ιράν, αλλά τα στοιχεία αυτά θα σταθμιστούν καθώς βασίζονται στον αριθμό των τεστ που διενεργήθηκαν.

Η θνησιμότητα φτάνει το 5,3% των κρουσμάτων, με μέγιστο ποσοστό 9% στην περιοχή της Μαδρίτης, την πλέον πληγείσα με το 60% των θανάτων.

"Η θνησιμότητα αφορά βασικά τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 ετών, ειδικά την ομάδα άνω των 80 ετών", δήλωσε η Σέρα.

"Σχεδόν το 70% των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι άνω των 60 ετών", από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς κάτω των 20 ετών αντιπροσωπεύουν το "1% έως 2% των νοσηλευόμενων ασθενών", πρόσθεσε.

Η περιοχή της Μαδρίτης παραμένει μακράν η πλέον πληγείσα με 8.921 κρούσματα (36% του συνόλου) και ακολουθούν η Καταλονία (4.203), η Χώρα των Βάσκων (1.725) και η Ανδαλουσία (1.515).