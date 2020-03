Κόσμος

Κορονοϊός: Ο πρώτος νεκρός στην Κύπρο

Το πρώτο θύμα από τον COVID-19 μετρά πλέον η Κύπρος, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων στο νησί.

Απεβίωσε ασθενής που νοσηλευόταν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, αφού παρουσίαζε μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος αλκοολικής αιτιολογίας, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε έδαφος χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Υγείας.

Κατά τη νοσηλεία του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο ασθενής, στο πλαίσιο ιχνηλάτησης των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, που νοσηλευόταν στην ίδια κλινική, βρέθηκε θετικός, γεγονός που επιβάρυνε την κλινική του κατάσταση.

Ο ασθενής είχε μεταφερθεί για περαιτέρω νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου κατέληξε απόψε, καταλήγει η ανακοίνωση