Θρήνος στην Ρεάλ για τον Λορένθο Σανθ

Θύμα του κορονοϊού έπεσε ο άνθρωπος που κατάφερε να ξαναστήσει την ομάδα στα πόδια της.

Το χαμό του Λορένθο Σανθ θρηνεί η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πρώην πρόεδρος της «βασίλισσας» απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, χτυπημένος από τον κορονοϊό που σαρώνει και την Ισπανία.

Ο Σανθ εξελέγη για πρώτη φορά στο διοικητικό συμβούλιο της Ρεάλ το 1985 και το 1995 διαδέχθηκε στην προεδρία τον Ραμόν Μεντόθα. Είναι ο άνθρωπος που πιστώνεται την επάνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από 32 ολόκληρα χρόνια (1998), ενώ κατά την πενταετή προεδρία του Σανθ, οι «μερένγκες» κατέκτησαν ακόμη ένα Champions League, το 2000.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Λορένθο Σανθ έχασε τις εκλογές από τον Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς η Ρεάλ, παρά τις αγωνιστικές επιτυχίες, αντιμετώπιζε αρκετά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα.