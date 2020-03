Παράξενα

Κορονοϊός – Αργεντινή: εξαίρεση από την καραντίνα για την “νεράιδα των δοντιών”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το γράμμα ενός παιδιού στον Πρόεδρο της χώρας και η άμεση αντίδραση του Φερρνάντες.

Στην καθολική καραντίνα που έχει επιβληθεί σε όλη την Αργεντινή στην μάχη ανάσχεσης της πανδημίας του κορονοϊού, ένα μαγικό πλάσμα πήρε την εξαίρεση του προέδρου της χώρας: Η νεράιδα των δοντιών.

Ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες διέταξε την περασμένη εβδομάδα να τεθεί ολόκληρη η χώρα σε «προληπτικό και υποχρεωτικό» περιορισμό ως την 31η Μαρτίου και όλο το μη απαραίτητο εργατικό δυναμικό να παραμείνει στα σπίτια του.

Ωστόσο, αναγκάστηκε να τροποποιήσει τη λίστα όσων εξαιρούνται από το μέτρο, έπειτα από ένα μήνυμα μιας μητέρας ενός επτάχρονου αγοριού που προσφάτως έχασε το πρώτο του δόντι.

«Αγαπητέ Αλμπέρτο Φερνάντες, πρέπει να ρωτήσω, η νεράιδα των δοντιών συγκαταλέγεται στις εξαιρέσεις από την καραντίνα; Ο Χοακίν έχασε το πρώτο του δόντι και δεν ξέρουμε αν πρέπει να του αφήσουμε ένα γράμμα (αν δεν μπορέσουμε να βρούμε το δόντι). Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε προβλήματα στην νεράιδα των δοντιών, ή να συλληφθεί αυτή από την αστυνομία», ανέφερε η μητέρα του αγοριού σε μια ανάρτηση στο twitter, απευθυνόμενη στον Αργεντινό πρόεδρο.

Ο Φερνάντες διαβεβαίωσε το αγοράκι μια ώρα αργότερα πως η νεράιδα των δοντιών συγκαταλέγεται όντως στην επίσημη λίστα εκείνων που εξαιρούνται από τα αυστηρά μέτρα.

«Η νεράιδα των δοντιών μπορεί να ανταμείψει για δόντια που πέφτουν, επειδή δεν βρίσκεται σε καραντίνα. Αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, είμαστε…Ο Χοακίν θα πρέπει να αφήσει το δόντι κάτω από το μαξιλάρι του και να απολαύσει το βραβείο», έγραψε ο πρόεδρος Φερνάντες στο twitter.

Εκτός από την νεράιδα, οι αρχές της χώρας έχουν εξαιρέσει από τα μέτρα περιορισμού εργαζομένους σε βασικές βιομηχανίες γεωργίας και εξαγωγών και οι πολίτες επιτρέπεται να βγουν από τα σπίτια τους μόνο για να αγοράσουν τρόφιμα και φάρμακα και για επείγουσες ιατρικές ανάγκες

Οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 158 κρούσματα μόλυνσης και τέσσερις θανάτους εξαιτίας της ασθένειας Covid-19.